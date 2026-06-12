Kenya : un adolescent tué lors d’une manifestation contre un centre de traitement Ebola américain, selon sa famille

Un adolescent kényan a été tué lors d’une manifestation contre un projet de centre de traitement Ebola soutenu par les États-Unis, ont indiqué des proches de la victime, alors que des témoignages divergents circulent sur les circonstances de sa mort.

La victime, identifiée comme Sylvester Muigai, âgé de 17 ans selon sa grand-mère, aurait été touchée lors d’une intervention des forces de l’ordre visant à disperser des manifestants opposés à la création d’un centre de quarantaine sur une base aérienne kényane.

Ce projet prévoit l’installation d’une structure de 50 lits destinée à accueillir des patients américains dans le cadre d’un dispositif sanitaire lié à Ebola. Il a suscité des tensions locales, certains habitants et manifestants exprimant leur opposition à ce qu’ils perçoivent comme une mesure imposée de l’extérieur.

Selon la grand-mère du jeune homme, la police lui aurait indiqué que son petit-fils avait été tué par une grenade lacrymogène. Toutefois, plusieurs témoins présents sur place ainsi que des responsables de la manifestation affirment qu’il aurait été atteint par balle.

Le jeune homme ne participait pas initialement à la manifestation, selon sa famille. Il se rendait à l’achat d’un uniforme scolaire lorsqu’il aurait été pris dans les troubles au moment de l’intervention policière.

Les circonstances exactes de sa mort n’ont pas encore été établies de manière indépendante, et les autorités n’ont pas fourni de version détaillée des faits à ce stade. L’incident alimente une vive controverse au Kenya autour de la gestion des manifestations et du projet de centre sanitaire soutenu par les États-Unis.

Alors que les tensions persistent, des appels à une enquête indépendante se multiplient afin de déterminer précisément les conditions dans lesquelles l’adolescent a perdu la vie.