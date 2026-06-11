« J’adore l’inflation » : la phrase choc de Trump relance le débat sur la flambée des prix liée à la guerre avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a suscité une vive controverse après avoir déclaré qu’il « adorait l’inflation », alors que les prix de l’énergie continuent d’augmenter dans le contexte de l’escalade militaire entre les États-Unis et l’Iran. Cette remarque intervient alors que les inquiétudes économiques grandissent parmi les consommateurs et les responsables politiques américains.

Selon Trump, la hausse actuelle des prix est principalement liée aux perturbations de l’approvisionnement en pétrole provoquées par le conflit dans le Golfe. Le président a affirmé que l’inflation devrait reculer une fois la guerre terminée et que les marchés énergétiques retrouveraient progressivement leur stabilité.

Les tensions dans la région ont entraîné une forte volatilité des cours du pétrole, les investisseurs craignant des perturbations durables du trafic maritime autour du détroit d’Ormuz, une voie essentielle pour les exportations mondiales de pétrole et de gaz. Les hausses des prix de l’énergie se répercutent déjà sur de nombreux secteurs de l’économie.

Au sein du Parti républicain, plusieurs responsables s’inquiètent de l’impact politique de cette situation. À l’approche des élections de mi-mandat, la hausse du coût de la vie pourrait devenir un sujet majeur pour les électeurs, comme cela a déjà été le cas lors de précédentes périodes d’inflation élevée aux États-Unis.

Des analystes économiques mettent également en garde contre l’idée d’un retour rapide à la normale. Selon eux, même si les tensions militaires s’apaisaient et que le trafic maritime reprenait pleinement dans le détroit d’Ormuz, les marchés pétroliers pourraient rester sous pression pendant plusieurs mois en raison des incertitudes géopolitiques persistantes.

Les déclarations de Donald Trump interviennent donc dans un contexte particulièrement sensible, où les questions de sécurité internationale et de pouvoir d’achat sont étroitement liées. Alors que le conflit avec l’Iran continue d’alimenter les inquiétudes des marchés, l’évolution des prix de l’énergie pourrait devenir l’un des principaux enjeux économiques et politiques des prochains mois aux États-Unis.