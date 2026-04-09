Israël se prépare à une « guerre sans fin » malgré les négociations entre Washington et Téhéran

Alors que les États-Unis et l’Iran tentent de consolider un cessez-le-feu, Israël adopte une stratégie militaire de long terme, se préparant à un conflit prolongé à travers la région. Cette orientation marque un tournant dans la doctrine sécuritaire israélienne, selon plusieurs responsables militaires.

Au cœur de cette stratégie figure la mise en place de « zones tampons » dans plusieurs territoires voisins, notamment à Gaza, en Syrie et désormais au Liban. Ces zones sont présentées par les autorités israéliennes comme des dispositifs défensifs destinés à éloigner les menaces de leurs frontières.

Ce repositionnement stratégique intervient dans le sillage des attaques du 7 octobre 2023 et de plus de deux ans de conflit. Selon des responsables israéliens, il repose sur le constat que des groupes comme le Hezbollah, le Hamas ou encore les milices soutenues par Téhéran ne peuvent être éliminés de manière définitive.

« Les dirigeants israéliens en sont arrivés à la conclusion qu’ils sont engagés dans une guerre sans fin contre des adversaires qu’il faut contenir et affaiblir », a expliqué Nathan Brown, analyste au Carnegie Endowment for International Peace. Cette approche privilégie donc l’endiguement à long terme plutôt qu’une victoire militaire totale.

Dans ce contexte, Israël a accepté de suspendre ses frappes directes contre l’Iran dans le cadre de la trêve en cours, mais a clairement indiqué qu’il poursuivrait ses opérations contre le Hezbollah, allié de Téhéran. Ce choix souligne la complexité du conflit, qui se déploie sur plusieurs fronts simultanément.

Le Hezbollah est entré en guerre début mars en lançant des roquettes contre Israël, déclenchant une réponse militaire incluant une incursion terrestre dans le sud du Liban. L’objectif affiché est d’y établir une zone tampon s’étendant jusqu’au fleuve Litani, soit environ 8 % du territoire libanais.

Alors que les efforts diplomatiques se poursuivent entre Washington et Téhéran, la stratégie israélienne semble s’inscrire dans la durée, laissant présager une instabilité persistante au Moyen-Orient et une difficulté accrue à parvenir à une paix durable.