Israël : l’armée exclut toute faute après la mort accidentelle d’un agriculteur près du Liban

L’armée israélienne a affirmé dimanche n’avoir constaté aucune négligence ni faute éthique dans la mort d’un agriculteur israélien tué début mars près de la frontière avec le Liban, lors d’un tir d’artillerie accidentel.

La victime, Ofer Moskovitz, 60 ans, cultivateur d’avocats originaire de Misgav Am, avait été tuée lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu par erreur dans une zone proche de la ligne frontalière. Dans un premier temps, l’incident avait été attribué à des tirs transfrontaliers en provenance du Liban.

Selon les conclusions de l’enquête militaire, le tir fatal s’est produit dans le cadre d’une opération de soutien rapproché à des forces engagées sur le terrain. L’armée évoque une combinaison de facteurs opérationnels et des conditions de tir jugées non optimales pour expliquer cette erreur.

« L’erreur résulte de la convergence de plusieurs facteurs opérationnels », a indiqué l’armée dans un communiqué, précisant qu’aucun manquement aux règles ou à l’éthique n’avait été identifié parmi les soldats impliqués.

Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions à la frontière nord d’Israël, marquée par des affrontements réguliers avec le Hezbollah et une instabilité accrue liée au conflit régional plus large impliquant l’Iran.

La reconnaissance d’un tir accidentel, mais sans faute individuelle retenue, pourrait néanmoins susciter des interrogations, notamment sur les procédures opérationnelles en zone de combat et les mesures visant à protéger les civils.

Alors que les hostilités se poursuivent dans la région, cet incident souligne les risques croissants pour les populations vivant à proximité des zones de conflit, où les erreurs militaires peuvent avoir des conséquences dramatiques.