Israël a fermé samedi les points de passage vers la bande de Gaza, essentiels à l’acheminement de l’aide humanitaire et aux évacuations médicales, a annoncé l’agence gouvernementale israélienne COGAT. Cette décision intervient alors que les forces israéliennes et américaines menaient des frappes contre l’Iran.

Selon l’agence, les fermetures concernent l’ensemble des accès permettant l’entrée de l’aide et le déplacement de patients nécessitant une prise en charge médicale hors du territoire. La mesure s’inscrit dans un contexte de tensions régionales accrues et de renforcement des dispositifs de sécurité.

Parmi les points de passage fermés figure Rafah, situé à la frontière sud de la bande de Gaza avec l’Égypte. Ce poste avait rouvert début février afin de permettre à un nombre limité de Palestiniens de le traverser pour la première fois depuis des mois, notamment des patients ayant besoin de soins médicaux urgents.

La fermeture de Rafah et des autres passages complique à nouveau l’accès aux soins pour les habitants de Gaza et entrave l’entrée de l’aide humanitaire, dans un territoire déjà confronté à une situation humanitaire précaire.

Aucune indication n’a été donnée sur la durée de ces fermetures. Les autorités israéliennes n’ont pas précisé si des exceptions pourraient être accordées pour des cas humanitaires urgents.

Cette décision intervient alors que la crise régionale s’intensifie, suscitant des inquiétudes croissantes quant à l’impact des développements militaires sur les populations civiles, en particulier dans la bande de Gaza.