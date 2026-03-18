Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré qu’Israël avait « gagné » sa guerre contre l’Iran, tout en reconnaissant que les objectifs stratégiques du conflit n’étaient pas encore pleinement atteints.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, il a indiqué que la campagne militaire se poursuivrait sans calendrier précis, appelant à la patience alors que les opérations entrent dans leur troisième semaine.

Selon lui, l’Iran a été considérablement affaibli par les frappes israéliennes, notamment sur des sites jugés clés. Toutefois, Israël entend continuer ses actions jusqu’à éliminer ce qu’il qualifie de « menaces existentielles ».

Les autorités israéliennes n’ont pas détaillé les critères permettant de déterminer la fin du conflit, mais évoquent la nécessité de réduire durablement la capacité de l’Iran à mener des attaques contre Israël.

Au-delà de l’aspect militaire, certains responsables israéliens affirment également vouloir créer des conditions internes susceptibles de fragiliser le régime iranien.

La guerre, qui a déjà fait plus de 2 000 morts dans plusieurs pays de la région, continue de provoquer des tensions régionales majeures, notamment autour du détroit d’Ormuz et des infrastructures énergétiques.

Dans ce contexte, malgré l’affirmation d’une victoire, l’absence de perspective claire de fin des hostilités souligne l’incertitude qui entoure l’évolution du conflit.