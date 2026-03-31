Israël adopte une loi controversée instaurant la peine de mort pour certains Palestiniens

Le Parlement de Israël a adopté une loi prévoyant la peine de mort pour les Palestiniens reconnus coupables d’attentats meurtriers, une mesure qui suscite de vives critiques sur la scène internationale.

Portée par des alliés d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, cette législation prévoit que la peine capitale, par pendaison, devienne la sanction par défaut dans certains cas jugés par des tribunaux militaires.

Le texte stipule que l’exécution devrait intervenir dans un délai de 90 jours après la condamnation, avec une possibilité très limitée de commuer la peine en prison à vie, uniquement dans des « circonstances exceptionnelles ».

Les critiques dénoncent une loi discriminatoire, estimant qu’elle s’applique principalement aux Palestiniens et non aux Israéliens juifs pour des faits similaires. Ils pointent également l’absence de droit à la grâce, renforçant le caractère strict de la mesure.

Sur le plan international, plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont exprimé leurs inquiétudes, jugeant que cette loi pourrait porter atteinte aux principes démocratiques et aux droits humains.

Du côté palestinien, le mouvement Hamas a appelé à des représailles, faisant craindre une nouvelle escalade des violences dans la région.

Cette décision intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu, marqué par la guerre à Gaza et l’augmentation des violences en Cisjordanie.

Le texte devrait désormais faire l’objet de recours judiciaires, tandis que ses opposants espèrent son annulation ou sa modification.

Cette loi pourrait accentuer les divisions internes en Israël et renforcer les tensions avec les Palestiniens, dans une région déjà fragilisée par des conflits persistants.