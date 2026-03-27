Iran : les États-Unis n’ont détruit qu’un tiers de l’arsenal de missiles, selon des sources

Les États-Unis estiment n’avoir détruit avec certitude qu’environ un tiers de l’arsenal de missiles de l’Iran, près d’un mois après le début du conflit, selon plusieurs sources proches du renseignement américain.

Un autre tiers des capacités iraniennes aurait été endommagé, détruit ou dissimulé dans des infrastructures souterraines, telles que des tunnels et des bunkers.

En revanche, le sort du dernier tiers reste incertain, ce qui laisse planer des doutes sur l’ampleur réelle des capacités militaires encore disponibles pour Téhéran.

Des évaluations similaires concernent les drones iraniens, dont une partie significative aurait été neutralisée, sans pour autant être totalement éliminée.

Malgré les frappes américaines et israéliennes, l’Iran continue de mener des attaques, suggérant qu’il conserve une capacité opérationnelle importante.

Ces estimations mettent en évidence les limites des opérations militaires pour neutraliser complètement un arsenal dispersé et souvent dissimulé.

Elles soulignent également les difficultés du renseignement à établir un bilan précis dans un contexte de guerre.

La capacité de l’Iran à préserver une partie de ses missiles pourrait prolonger le conflit et maintenir un niveau élevé de menace dans la région.

Cette situation alimente les incertitudes stratégiques pour les États-Unis et leurs alliés.

Elle montre enfin que, malgré des frappes intensives, l’équilibre militaire reste loin d’être totalement en faveur de Washington.