Iran : la Russie évacue une partie de son personnel de la centrale nucléaire de Bushehr

La Russie a poursuivi l’évacuation de ses employés présents à la centrale nucléaire iranienne de Bushehr, dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

Selon l’agence officielle russe, 163 membres supplémentaires du personnel de l’entreprise publique Rosatom ont été évacués mercredi.

Malgré cette opération, environ 300 employés russes restent encore sur place, même si d’autres départs sont envisagés dans les prochains jours.

Cette décision illustre les inquiétudes croissantes liées à la sécurité des installations stratégiques dans la région, alors que le conflit impliquant l’Iran s’intensifie.

La centrale de Bushehr, construite avec l’aide de la Russie, constitue un site clé pour le programme nucléaire civil iranien.

L’évacuation partielle du personnel souligne les risques potentiels pour les infrastructures sensibles, en cas d’escalade militaire.

Elle témoigne également de la prudence de Moscou, qui cherche à protéger ses ressortissants tout en maintenant une présence sur un site stratégique.

Dans ce contexte, la situation autour des installations nucléaires reste particulièrement surveillée par la communauté internationale.