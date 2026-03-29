Iran : des puissances régionales réunies au Pakistan pour rouvrir le détroit d’Ormuz et éviter l’escalade

Plusieurs puissances régionales se sont réunies dimanche à Islamabad pour tenter de désamorcer la guerre autour de l’Iran, avec au cœur des discussions des propositions visant à rouvrir le détroit stratégique d’Ormuz à la navigation commerciale.

Les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de la Turquie, de l’Égypte et de l’Arabie saoudite ont pris part à ces pourparlers, dans une tentative coordonnée de freiner l’escalade militaire et de stabiliser la région.

Au centre des échanges figurent des propositions concrètes pour sécuriser et rouvrir le détroit d’Ormuz, passage clé du commerce énergétique mondial actuellement perturbé par le conflit. Parmi les pistes évoquées, certaines sources mentionnent la création d’un consortium chargé de gérer le trafic maritime, ainsi que la mise en place de mécanismes financiers liés au passage des navires.

Ces discussions interviennent alors que les tensions restent extrêmement élevées. L’Iran a récemment mis en garde les États-Unis contre toute offensive terrestre, tandis que les marchés mondiaux subissent les conséquences directes de la crise, notamment à travers une forte hausse des prix du pétrole.

Le Pakistan, hôte des pourparlers, se positionne comme un acteur diplomatique central dans cette tentative de médiation, cherchant à rapprocher des positions souvent divergentes entre les puissances régionales.

Au-delà de la question du détroit d’Ormuz, ces négociations visent plus largement à ouvrir la voie à une désescalade durable, alors que le conflit a déjà fait des milliers de victimes et perturbé l’équilibre énergétique mondial.

Si aucune percée majeure n’a encore été annoncée, la tenue même de ces discussions marque une volonté de dialogue dans un contexte particulièrement tendu. Leur issue pourrait jouer un rôle déterminant dans l’évolution du conflit et la stabilité de la région.