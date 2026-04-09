Guerre en Ukraine : Moscou remet 1 000 corps de soldats ukrainiens dans un échange avec Kiev

La Russie a annoncé avoir remis à l’Ukraine les corps de 1 000 soldats ukrainiens morts, dans le cadre d’un échange avec 41 dépouilles de militaires russes. Cette information a été rapportée par l’agence RBC, citant le député russe Shamsail Saraliyev.

Cet échange s’inscrit dans une pratique régulière entre les deux pays depuis le début du conflit, consistant à restituer les corps des combattants tombés au combat. Ces opérations, souvent menées discrètement, constituent l’un des rares domaines de coopération entre Moscou et Kiev malgré la poursuite des hostilités.

Le nombre de corps remis par la Russie dans cet échange apparaît particulièrement élevé, illustrant l’ampleur des pertes humaines subies dans la guerre. Les autorités ukrainiennes n’avaient pas immédiatement confirmé ces chiffres au moment de l’annonce.

Ces restitutions permettent aux familles d’identifier et d’enterrer leurs proches, dans un conflit marqué par des combats intenses et prolongés sur plusieurs fronts. Elles témoignent également d’un minimum de coordination humanitaire entre les deux camps.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui se poursuit depuis plus de deux ans, continue de faire un lourd bilan humain, avec des pertes difficiles à vérifier de manière indépendante en raison des restrictions d’accès et des enjeux de communication des deux parties.

Dans ce contexte, ces échanges de dépouilles restent l’un des rares gestes concrets visant à atténuer, à la marge, les conséquences humaines d’un conflit qui demeure sans perspective de résolution rapide.