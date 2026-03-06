La Russie et l’Ukraine ont procédé ce vendredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre, chacun des deux camps récupérant 300 militaires détenus par l’adversaire. L’annonce a été faite par l’armée russe, qui précise que les soldats russes ont été rapatriés depuis le territoire contrôlé par Kiev, tandis que 300 prisonniers ukrainiens ont été remis en échange.

Cet échange s’inscrit dans le cadre d’un accord négocié récemment à Genève entre les deux parties. Depuis jeudi, les deux camps ont déjà échangé au total 500 prisonniers chacun, ce qui constitue l’une des plus importantes opérations de ce type depuis le début du conflit.

Malgré ces gestes humanitaires ponctuels, la guerre se poursuit sur le terrain. Les négociations restent limitées à des questions pratiques comme les échanges de détenus ou de dépouilles, sans avancée notable pour un cessez-le-feu durable entre Moscou et Kiev.