Guerre en Iran : Moscou et Téhéran explorent une issue diplomatique face à l’escalade

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s’est entretenu vendredi avec son homologue iranien Abbas Araqchi afin d’évoquer les perspectives d’un règlement diplomatique du conflit en cours au Moyen-Orient, selon un communiqué officiel de Moscou.

Les deux ministres ont discuté « en détail » de la crise actuelle, qualifiée par la Russie de « plus grave crise militaro-politique » dans la région. Moscou attribue l’escalade des tensions à ce qu’elle décrit comme une « agression américano-israélienne non provoquée » contre l’Iran, reprenant ainsi la position officielle du Kremlin sur l’origine du conflit.

Cet échange intervient alors que la guerre, déclenchée fin février, continue de provoquer des répercussions majeures à l’échelle régionale et internationale. Les affrontements ont déjà entraîné des frappes iraniennes contre Israël, des bases américaines et plusieurs États du Golfe, tout en perturbant les routes énergétiques essentielles.

Dans ce contexte, la Russie apparaît comme un acteur clé des tentatives de médiation, cherchant à promouvoir une solution politique à un conflit qui menace de s’étendre davantage. Les discussions entre Moscou et Téhéran pourraient ainsi s’inscrire dans une dynamique visant à ouvrir la voie à des négociations plus larges.

Si aucun détail concret n’a été fourni sur les modalités d’un éventuel règlement, ces échanges témoignent d’une volonté de maintenir des canaux diplomatiques actifs malgré l’intensité des combats. Ils reflètent également le rapprochement stratégique entre la Russie et l’Iran face aux actions menées par les États-Unis et leurs alliés.

Alors que les initiatives diplomatiques restent encore fragiles, ces discussions pourraient constituer un premier pas vers une désescalade. Mais en l’absence d’accord global entre les différentes parties impliquées, la perspective d’une sortie de crise demeure incertaine.