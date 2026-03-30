Guerre en Iran : Londres appelle le G7 à éviter le protectionnisme pour préserver l’économie mondiale

La ministre britannique des Finances Rachel Reeves doit appeler les membres du G7 à s’abstenir de toute initiative commerciale unilatérale, estimant que de telles mesures pourraient aggraver les tensions économiques déjà provoquées par la guerre contre l’Iran.

Lors d’une réunion réunissant ministres des Finances, de l’Énergie et gouverneurs de banques centrales du G7, Rachel Reeves plaidera pour une réponse coordonnée face aux perturbations actuelles, selon un communiqué officiel.

La responsable britannique mettra en garde contre les effets du protectionnisme, notamment l’instauration de nouvelles barrières commerciales, qui pourraient fragiliser davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales et faire grimper les coûts pour les consommateurs.

« Le G7 doit agir ensemble », doit-elle déclarer, soulignant que des actions isolées risqueraient de déplacer la pression sur certains partenaires et d’affaiblir la résilience collective face à la crise.

Le conflit en cours au Moyen-Orient a déjà entraîné des perturbations majeures des approvisionnements énergétiques mondiaux, contribuant à une hausse des prix et à une instabilité accrue des marchés.

Dans ce contexte, Londres insiste sur la nécessité de maintenir des flux commerciaux stables afin de garantir l’accès à l’énergie et aux biens essentiels, tout en limitant l’impact économique pour les populations.

Alors que la guerre s’étend et continue de peser sur l’économie mondiale, cet appel à la coopération souligne les inquiétudes croissantes des grandes puissances face aux risques d’un ralentissement global aggravé par des réponses économiques désordonnées.