Le nombre de soldats américains blessés dans la guerre contre l’Iran a atteint environ 200, a annoncé lundi le commandement central des forces armées américaines, alors que le conflit entre dans sa troisième semaine.

Selon l’armée américaine, la grande majorité des blessés souffrent de blessures légères. Environ 180 militaires ont déjà pu reprendre leurs fonctions, tandis que dix cas sont considérés comme graves.

Les soldats ont été touchés dans plusieurs pays de la région, notamment au Koweït, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, à Bahreïn, en Irak et en Israël, illustrant l’extension géographique du conflit.

Depuis le début des hostilités le 28 février, treize soldats américains ont été tués lors de frappes iraniennes visant des bases militaires américaines. Ces attaques ont également visé des infrastructures civiles et diplomatiques, notamment des aéroports, des hôtels et des installations énergétiques dans les États du Golfe.

La semaine précédente, des estimations faisaient état d’environ 150 blessés, ce qui souligne l’intensification des combats et la montée des risques pour les forces américaines dans la région.

En parallèle, les États-Unis ont mené des frappes massives contre plus de 7 000 cibles en Iran depuis le début du conflit, selon des responsables américains, illustrant l’ampleur de l’engagement militaire.

Le conflit a également entraîné des pertes matérielles importantes. Une douzaine de drones MQ-9 Reaper ont été détruits, a indiqué un responsable américain. Ces appareils, capables de voler à haute altitude pendant plus de 27 heures, jouent un rôle clé dans les opérations de surveillance et de renseignement.

Alors que les combats se poursuivent, le bilan humain et matériel continue de s’alourdir, alimentant les inquiétudes quant à une escalade durable et à l’extension du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient.