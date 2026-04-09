Gaza : quatre morts dans des frappes israéliennes, dont un journaliste d’Al Jazeera

Des frappes aériennes menées par Israël dans la bande de Gaza ont fait au moins quatre morts mercredi, dont un journaliste de la chaîne qatarie Al Jazeera, selon des sources médicales locales et des informations relayées par le média.

Le journaliste, identifié comme Mohammad Weshah, a été tué lors d’une frappe visant le véhicule qu’il conduisait sur la route côtière de la ville de Gaza. Un autre Palestinien présent dans le véhicule a également perdu la vie dans cette attaque, ont précisé les autorités sanitaires.

Ces frappes s’inscrivent dans le contexte du conflit en cours entre Israël et les groupes armés palestiniens dans l’enclave. Les bombardements se poursuivent malgré les appels internationaux à la désescalade et les tentatives de médiation dans la région.

L’armée israélienne avait, en février 2024, accusé Mohammad Weshah d’être affilié à la branche armée du Hamas. Elle affirmait alors disposer d’éléments, notamment des images présentées comme issues d’un ordinateur saisi lors d’une opération à Gaza, montrant selon elle le journaliste manipulant des systèmes d’armement.

Aucune confirmation indépendante de ces accusations n’a été fournie, et les circonstances exactes de la frappe n’ont pas été détaillées dans l’immédiat. La mort d’un journaliste dans ce contexte relance les préoccupations concernant la sécurité des professionnels des médias opérant dans les zones de conflit.

Cet épisode illustre une nouvelle fois la violence persistante des affrontements à Gaza, où la population civile continue de payer un lourd tribut dans un conflit qui s’enlise.