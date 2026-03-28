G7 : les grandes puissances appellent à la fin des attaques contre les civils en Iran

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont appelé à un arrêt immédiat des attaques visant les civils et les infrastructures civiles dans le cadre de la guerre en Iran.

Réunis en France, les représentants des principales puissances occidentales ont adopté une déclaration commune soulignant la nécessité de protéger les populations et de limiter les conséquences humanitaires du conflit.

Ils ont insisté sur l’importance de réduire l’impact de la guerre sur les pays de la région, déjà fragilisés, ainsi que sur les infrastructures essentielles.

Le communiqué met également en garde contre les répercussions économiques mondiales, notamment sur les chaînes d’approvisionnement, l’énergie et les échanges commerciaux.

Les ministres ont souligné la nécessité d’une coordination internationale accrue pour faire face à ces perturbations.

Ils ont aussi appelé au rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, axe stratégique du commerce mondial.

Ce passage maritime est crucial pour le transport de pétrole et de gaz, et toute perturbation pourrait avoir des conséquences majeures sur les marchés internationaux.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient.

Elle reflète les inquiétudes des grandes puissances face à une possible escalade du conflit.

Le G7 tente ainsi de peser diplomatiquement pour contenir la situation et éviter une aggravation de la crise.

Mais malgré ces appels, les perspectives d’un apaisement rapide restent incertaines.