Francfort : plusieurs blessés après l’effondrement du train d’atterrissage avant d’un Boeing 787 de Lufthansa

Plusieurs membres du personnel ont été blessés jeudi à l’aéroport de Francfort après l’effondrement inattendu du train d’atterrissage avant d’un Boeing 787 de la compagnie Lufthansa, a indiqué l’opérateur aérien. L’incident s’est produit alors que l’appareil était stationné à une porte d’embarquement et que les passagers n’avaient pas encore embarqué.

Selon un porte-parole de la compagnie, des membres d’équipage et du personnel au sol se trouvaient à bord de l’avion au moment de l’accident. Plusieurs d’entre eux ont été blessés et ont été pris en charge médicalement. L’avion impliqué devait assurer un vol à destination de Los Angeles sous le numéro LH450.

Des images prises sur place montrent un appareil reposant partiellement sur le fuselage, entouré de véhicules d’urgence. Le photographe de Reuters présent sur les lieux a décrit une importante mobilisation des secours autour de l’appareil, un long-courrier bimoteur de type Boeing 787.

Le constructeur américain Boeing a déclaré être informé de l’incident et apporter son soutien à son client, sans fournir davantage de détails sur les circonstances de la défaillance du train d’atterrissage.

L’accident s’est produit peu avant 12 h 45 (heure locale), selon les informations communiquées par Lufthansa. L’origine exacte de la défaillance reste pour l’instant inconnue et fait l’objet d’évaluations techniques.

Cet incident survient dans un contexte de surveillance accrue des opérations aériennes et pourrait relancer les questions de sécurité autour des appareils long-courriers, même si aucune cause structurelle n’a encore été identifiée à ce stade.