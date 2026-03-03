Israël a recours à des porte-conteneurs pour rapatrier des dizaines de médecins bloqués à l’étranger depuis le début de la guerre aérienne avec l’Iran samedi, qui a fortement perturbé le trafic aérien. L’opération est coordonnée avec la compagnie maritime israélienne ZIM Shipping, selon un responsable de l’entreprise.

Les cargos effectuent des navettes entre Limassol, à Chypre, et le port israélien de Haïfa. Cette initiative associe le ministère israélien des Transports, les principaux hôpitaux du pays et ZIM Shipping, afin de permettre le retour rapide de personnels médicaux jugés essentiels.

À ce stade, 40 médecins ont déjà été rapatriés lors de deux traversées maritimes, dont une mardi. D’autres rotations sont prévues au cours de la semaine pour ramener potentiellement des centaines de praticiens, alors que le pays fait face à des blessés causés par des missiles iraniens.

« C’est le moyen le plus simple de les ramener chez eux quand il n’y a pas de vols », a déclaré un responsable de ZIM, qui a requis l’anonymat. Les médecins se trouvaient à l’étranger pour des congrès ou des vacances et souhaitent « reprendre leur travail le plus rapidement possible en cas d’urgence », a-t-il ajouté.

Pour mener à bien cette opération, la compagnie maritime a détourné certains navires de leurs routes habituelles entre Israël et des ports méditerranéens, notamment en Grèce et en Italie. Des aménagements temporaires ont été installés à bord afin d’assurer la sécurité et un minimum de confort aux médecins durant la traversée d’environ 15 heures depuis Chypre.

Les bombardements lancés samedi par Israël et les États-Unis contre l’Iran ont déclenché une vague de frappes de représailles à travers le Moyen-Orient, perturbant fortement les transports et les liaisons aériennes dans la région.