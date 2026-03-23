États-Unis : une statue de Christophe Colomb installée à la Maison Blanche, une décision polémique

La Maison Blanche a installé une statue de Christophe Colomb sur son terrain, dans une initiative portée par l’administration de Donald Trump visant à redéfinir les représentations historiques et culturelles aux États-Unis.

La statue a été placée du côté nord du bâtiment Eisenhower, dans le complexe présidentiel à Washington. Cette décision s’inscrit dans une politique plus large de l’exécutif américain, qui entend contrer ce que Donald Trump qualifie d’idéologie « anti-américaine ».

Depuis plusieurs mois, cette orientation s’est traduite par la restauration de statues confédérées, la modification d’expositions liées à l’esclavage et une remise en question de certains récits historiques dominants.

Cette initiative suscite toutefois de vives critiques. Des défenseurs des droits civiques estiment que ces choix risquent d’effacer ou de minimiser les injustices historiques, notamment celles liées à la colonisation et à l’esclavage.

Christophe Colomb est en effet une figure controversée aux États-Unis. Si certains le considèrent comme un symbole de découverte et d’héritage culturel, d’autres dénoncent son rôle dans la colonisation des Amériques et les violences infligées aux populations autochtones.

Ces dernières années, plusieurs villes américaines avaient déboulonné des statues de Colomb, notamment lors des manifestations de 2020 contre les injustices raciales.

L’installation de cette statue à la Maison Blanche illustre ainsi les profondes divisions qui traversent la société américaine autour des questions de mémoire, d ইতিহাস et d’identité nationale.