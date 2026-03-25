États-Unis : une enquête approfondie a visé Kash Patel avant sa nomination au FBI

Une enquête du procureur spécial américain sur Kash Patel, aujourd’hui directeur du FBI, s’est révélée bien plus étendue que ce qui avait été rapporté jusqu’à présent, selon des documents judiciaires.

Menée à partir de 2022 par le procureur spécial Jack Smith, l’enquête incluait des demandes portant sur plus de deux années de communications, notamment des relevés téléphoniques, des messages texte, des courriels ainsi que des données financières.

Des assignations à comparaître ont été adressées à l’opérateur Verizon afin d’obtenir des informations détaillées, incluant des identifiants, des adresses IP et d’autres données liées aux communications de Patel.

Ces investigations s’inscrivaient dans le cadre d’enquêtes plus larges sur une possible ingérence électorale liée à l’élection présidentielle de 2020 et sur la gestion de documents classifiés.

Toutefois, la nature exacte des soupçons visant Kash Patel n’a pas été précisée, et il n’est pas établi s’il a commis des infractions.

Les documents ont été rendus publics par des sénateurs républicains à l’approche d’une audition parlementaire portant sur les travaux du procureur spécial.

Cette révélation met en lumière l’ampleur des moyens mobilisés dans certaines enquêtes fédérales sensibles, au cœur des tensions politiques aux États-Unis.

Elle souligne également le climat de forte polarisation autour des investigations liées à l’entourage de Donald Trump et à la sécurité nationale.