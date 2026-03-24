États-Unis : Trump met en avant la sécurité intérieure malgré la guerre en Iran

Le président américain Donald Trump se rend à Memphis, dans le Tennessee, pour promouvoir son action en matière de lutte contre la criminalité, alors que la guerre impliquant l’Iran entre dans sa quatrième semaine.

Ce déplacement marque un recentrage stratégique sur les enjeux intérieurs, dans un contexte de tensions internationales et d’incertitudes économiques.

L’administration américaine met en avant une baisse significative de la criminalité à Memphis, estimée à 43 % depuis le lancement d’une offensive fédérale contre la délinquance.

La Maison Blanche espère capitaliser sur ces résultats pour renforcer l’image du président sur les questions de sécurité, un thème central à l’approche des élections de mi-mandat prévues en novembre.

Cette initiative intervient alors que le conflit avec l’Iran continue de mobiliser l’attention internationale, mais aussi de peser sur les marchés et sur la politique intérieure américaine.

En se repositionnant sur le terrain domestique, Donald Trump cherche à consolider le soutien de son électorat et à améliorer les perspectives de son parti lors des prochaines échéances électorales.

Ce double front, entre politique étrangère et enjeux internes, illustre l’équilibre délicat auquel est confrontée l’administration américaine dans un contexte de crise globale.