Drones : l’Ukraine veut transformer la guerre en opportunité et conquérir le marché mondial

L’Ukraine cherche à capitaliser sur son expertise militaire acquise sur le terrain pour s’imposer comme un acteur majeur du marché mondial des drones, profitant du contexte de la guerre au Moyen-Orient pour accélérer ses ambitions à l’export.

Depuis le début du conflit avec la Russie, Kyiv s’est imposé comme un pionnier dans le développement de drones intercepteurs, capables de neutraliser des attaques aériennes complexes. Une technologie aujourd’hui très convoitée, notamment par les pays du Golfe confrontés à des frappes de drones iraniens.

Le président Volodymyr Zelensky a récemment multiplié les déplacements dans la région pour promouvoir ce savoir-faire unique. Des accords de coopération ont déjà été conclus avec l’Arabie saoudite et le Qatar, tandis que des discussions sont en cours avec les Émirats arabes unis.

« L’expertise ne se limite pas aux drones ; il s’agit d’un système complet », a souligné Zelensky, insistant sur la capacité ukrainienne à proposer une stratégie globale de défense, au-delà du simple équipement technologique.

Face à une demande croissante, les industriels ukrainiens espèrent profiter de cette fenêtre d’opportunité pour s’imposer sur un marché en pleine expansion. Certains acteurs estiment toutefois que le pays a tardé à structurer son offre à l’export, malgré une avance technologique acquise dans l’urgence de la guerre.

Le gouvernement ukrainien entend désormais encadrer strictement les ventes d’armes, en imposant un contrôle étatique sur les contrats afin d’éviter des négociations directes entre entreprises et clients étrangers.

Dans un contexte de tensions internationales accrues, la guerre contre l’Iran agit comme un catalyseur pour l’industrie militaire ukrainienne, qui voit dans cette crise une occasion unique de renforcer son influence économique et stratégique.

Si cette stratégie se concrétise, l’Ukraine pourrait rapidement devenir un acteur incontournable dans le domaine des technologies de défense, redéfinissant ainsi sa place sur la scène internationale.