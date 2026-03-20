Détroit d’Ormuz sous tension : l’Europe, le Japon et le Canada dénoncent l’Iran et se disent prêts à agir

Plusieurs grandes puissances occidentales et alliées ont haussé le ton face à l’Iran. Dans une déclaration conjointe publiée jeudi, la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Japon et le Canada ont fermement condamné les récentes actions de Téhéran dans le Golfe, pointant notamment des attaques contre des navires commerciaux et des infrastructures civiles.

Les signataires dénoncent en particulier ce qu’ils décrivent comme une fermeture de facto du détroit d’Ormuz par les forces iraniennes. Ce passage stratégique, par lequel transite une part essentielle du commerce mondial de pétrole, est considéré comme vital pour la stabilité énergétique internationale.

Dans leur communiqué, ces pays appellent l’Iran à cesser immédiatement ses menaces, ses opérations de minage, ainsi que ses attaques de drones et de missiles. Ils exigent également la fin de toute tentative visant à entraver la navigation commerciale dans cette zone clé, en rappelant les obligations de Téhéran au regard de la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les États signataires ont insisté sur le fait que la liberté de navigation constitue un principe fondamental du droit international, notamment garanti par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Toute atteinte à ce principe est, selon eux, susceptible de mettre en péril la paix et la sécurité internationales.

Au-delà des enjeux sécuritaires, ces pays alertent sur les conséquences économiques globales d’une telle escalade. Ils estiment que les perturbations du transport maritime et des chaînes d’approvisionnement énergétique pourraient affecter l’ensemble de la planète, avec un impact particulièrement sévère pour les populations les plus vulnérables.

Face à cette situation, les signataires se disent prêts à participer à des efforts visant à garantir un passage sûr dans le détroit d’Ormuz et à stabiliser les marchés de l’énergie. Un signal fort, alors que les tensions dans la région continuent de faire craindre une nouvelle crise majeure aux répercussions mondiales.