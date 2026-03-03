Des Marines américains ont ouvert le feu sur des manifestants lors de la prise d’assaut du consulat des États-Unis à Karachi ce week-end, ont déclaré lundi deux responsables américains, confirmant un usage rare de la force au sein d’un poste diplomatique.

Selon ces sources, les tirs sont intervenus dimanche lorsque des manifestants ont franchi le mur d’enceinte du consulat dans un contexte de manifestations massives au Pakistan après l’assassinat du guide suprême iranien lors de frappes aériennes en Iran.

Dix personnes ont été tuées lors de l’incident, selon des informations locales. Les responsables américains ont indiqué qu’il était impossible, à ce stade, de déterminer si les tirs des Marines avaient causé des victimes. Ils ont également précisé ne pas savoir si d’autres forces de sécurité – notamment des agents privés ou la police locale – avaient également fait usage de leurs armes.

Il s’agirait de la première confirmation officielle de l’implication de Marines américains dans des tirs contre des manifestants dans le cadre d’une mission diplomatique.

Un porte-parole du gouvernement provincial, Sukhdev Assardas Hemnani, a déclaré que des membres des forces de sécurité avaient ouvert le feu, sans préciser leur affiliation.

Les opérations de sécurité quotidiennes des missions diplomatiques américaines sont généralement assurées par des entreprises privées et les forces locales. L’implication directe des Marines souligne le niveau de menace perçu par le consulat face à la violence des manifestants.