Les autorités cubaines ont inculpé six exilés de « crimes de terrorisme » et ordonné leur placement en détention provisoire après une fusillade survenue en mer la semaine dernière, a annoncé le parquet. L’incident s’est produit lorsqu’un hors-bord immatriculé en Floride est entré dans les eaux territoriales cubaines.

Selon le ministère cubain de l’Intérieur, l’affrontement a opposé les occupants de l’embarcation à une patrouille des garde-frontières. Les forces cubaines affirment que les exilés ont ouvert le feu en premier et qu’ils avaient l’intention de semer le chaos et d’attaquer des installations militaires de l’île dirigée par les communistes.

Les forces de sécurité ont riposté lors de l’échange de tirs. Quatre ressortissants cubains ont été tués et six autres blessés à bord du bateau. Les six survivants ont été capturés et placés en détention par les autorités cubaines.

Les autorités n’ont pas communiqué d’informations supplémentaires sur l’état de santé des détenus blessés ni sur leur lieu de détention. L’affaire intervient dans un contexte de tensions accrues entre Cuba et les États-Unis.

La Havane affirme également avoir saisi un important arsenal à bord du hors-bord, comprenant près de 13 000 cartouches, 13 fusils et 11 pistolets. Les armes ont été présentées à la télévision lors d’une émission spéciale diffusée vendredi.