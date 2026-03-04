L’administration américaine prépare un dossier judiciaire contre la dirigeante vénézuélienne Delcy Rodríguez, notamment en élaborant un projet d’acte d’accusation pour corruption et blanchiment d’argent, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette initiative s’inscrirait dans une stratégie visant à renforcer la pression de Washington sur le gouvernement de Caracas.

D’après quatre personnes informées de la situation, des procureurs fédéraux américains ont rassemblé des éléments susceptibles de fonder des poursuites contre la présidente par intérim du Venezuela. Les autorités américaines auraient également fait savoir à Rodríguez qu’elle risquait une inculpation si elle ne continuait pas à répondre aux exigences de l’administration du président Donald Trump.

Cette démarche ferait partie d’un ensemble d’outils utilisés par Washington pour influencer la direction politique du pays sud-américain. Selon les sources citées par Reuters, les États-Unis exercent notamment des pressions sur Caracas afin d’obtenir l’arrestation et l’extradition vers les États-Unis de plusieurs anciens responsables vénézuéliens.

Delcy Rodríguez, figure centrale du pouvoir vénézuélien et proche alliée de l’ancien président Nicolás Maduro, dirige actuellement le pays dans un contexte politique particulièrement tendu. Les tensions entre Washington et Caracas restent vives, les États-Unis exigeant des réformes politiques et économiques tandis que les autorités vénézuéliennes dénoncent régulièrement les pressions américaines.

Aucune inculpation officielle n’a été annoncée à ce stade. Mais la préparation d’un tel dossier judiciaire souligne la volonté de Washington d’utiliser la pression juridique et diplomatique pour peser sur l’évolution du pouvoir au Venezuela.