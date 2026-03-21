Crise énergétique mondiale : le G7 prêt à intervenir pour sécuriser le détroit d’Ormuz face à l’Iran

Les pays du G7 ont affiché samedi leur détermination à agir pour protéger les approvisionnements énergétiques mondiaux, en mettant particulièrement l’accent sur la sécurisation du détroit d’Ormuz, au cœur des tensions actuelles avec l’Iran.

Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que le chef de la diplomatie européenne, ont affirmé être prêts à prendre « les mesures nécessaires » pour garantir la stabilité des flux énergétiques.

Le communiqué insiste sur l’importance stratégique des routes maritimes, notamment le détroit d’Ormuz, passage clé pour une part significative du commerce mondial de pétrole. Les perturbations récentes liées au conflit en cours ont renforcé les inquiétudes quant à la sécurité de cet axe vital.

Les membres du G7 ont également exprimé leur soutien aux pays partenaires de la région, dénonçant des « attaques injustifiables » attribuées à l’Iran et à ses alliés. Cette position reflète l’inquiétude croissante des grandes puissances face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient.

La déclaration intervient alors que les marchés de l’énergie sont fortement déstabilisés par le conflit, avec des conséquences directes sur les prix du pétrole et l’approvisionnement global. Les pays du G7 cherchent ainsi à rassurer sur leur capacité à répondre à une éventuelle crise prolongée.

Ce signal politique souligne la volonté des principales économies mondiales de coordonner leurs actions face aux risques pesant sur la sécurité énergétique. Il marque également une nouvelle étape dans la mobilisation internationale autour du détroit d’Ormuz, devenu un point névralgique du conflit.