Crise énergétique : en Europe, des leçons encore incomplètes après la guerre en Ukraine

La Commission européenne a appelé les États membres à adapter leur stratégie énergétique en vue de l’hiver, en leur demandant notamment de réduire le niveau de remplissage obligatoire des stocks de gaz.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, plusieurs pays européens ont significativement diminué leur consommation de gaz, en diversifiant leurs sources d’approvisionnement et en accélérant les politiques de sobriété énergétique.

Ces efforts ont permis à l’Union européenne de mieux résister aux chocs d’approvisionnement, notamment après la réduction des livraisons de gaz russe.

Cependant, du côté de l’électricité, les progrès apparaissent plus limités. La dépendance à certaines sources d’énergie et les tensions sur les réseaux électriques continuent de poser des défis structurels.

Les experts estiment que si des avancées ont été réalisées, notamment en matière de stockage et de diversification, l’Europe n’a pas encore tiré toutes les leçons de la crise énergétique.

La question de la résilience du système énergétique reste donc centrale, à l’approche de nouveaux hivers incertains dans un contexte géopolitique toujours tendu.

Bruxelles cherche désormais à ajuster ses objectifs pour trouver un équilibre entre sécurité d’approvisionnement, coûts économiques et transition énergétique, alors que les vulnérabilités du système européen persistent.