Crash d’un hélicoptère militaire au Cachemire pakistanais : aucun survivant parmi les occupants

Tous les militaires présents à bord d’un hélicoptère de l’armée pakistanaise ont trouvé la mort après le crash de l’appareil près de Muzaffarabad, dans le Cachemire administré par le Pakistan. L’annonce a été faite mercredi par les forces armées pakistanaises, qui n’ont pas précisé le nombre exact de victimes.

Selon un communiqué militaire, l’hélicoptère de type Mil Mi-17 s’est écrasé peu après le décollage en raison d’une défaillance technique. L’accident s’est produit à proximité de Muzaffarabad, principale ville de la région du Cachemire sous administration pakistanaise.

Les autorités ont indiqué que tous les occupants de l’appareil avaient péri dans le crash. Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de l’accident et d’identifier l’origine exacte de la panne ayant provoqué la chute de l’hélicoptère.

Des images diffusées depuis la région montrent des officiers de l’armée ainsi que des habitants participant aux cérémonies funéraires organisées pour les victimes. L’accident a suscité une vive émotion au sein des forces armées et dans la population locale.

Le Mi-17 est un hélicoptère de transport largement utilisé par de nombreuses armées à travers le monde pour des missions logistiques, de secours et de transport de personnel. Au Pakistan, ces appareils jouent un rôle important dans les régions montagneuses difficiles d’accès, notamment au Cachemire et dans les zones frontalières.

Ce drame intervient alors que l’armée pakistanaise mène régulièrement des opérations de soutien et de transport dans cette région accidentée. Les résultats de l’enquête devraient permettre d’établir si l’accident est uniquement lié à un problème technique ou si d’autres facteurs ont contribué à la catastrophe.