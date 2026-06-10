Course à la succession à l’ONU : les candidats réclament une réforme profonde et un renforcement des droits humains

Plusieurs candidats en lice pour le poste de secrétaire général des Nations unies ont appelé à un renforcement des droits de l’homme, du respect du droit international et à une réforme en profondeur de l’organisation, lors d’un débat organisé mardi à Genève. Les interventions ont mis en avant la nécessité de restaurer la confiance dans une institution confrontée à de fortes tensions financières et politiques.

Ces déclarations interviennent alors que l’ONU traverse une crise budgétaire importante, alimentée par la baisse des contributions de plusieurs grands donateurs humanitaires. L’organisation doit également faire face à environ 4 milliards de dollars d’arriérés de paiement de la part des États-Unis, selon les éléments présentés lors des discussions.

Quatre des cinq candidats à la succession d’Antonio Guterres, dont le mandat de cinq ans arrive à échéance à la fin de l’année, ont présenté leur vision du rôle de l’organisation. Ils ont insisté sur la nécessité de réformes structurelles pour adapter l’ONU à un contexte international marqué par la multiplication des conflits et des violations du droit international.

Parmi les propositions avancées, Maria Fernanda Espinosa, ancienne ministre équatorienne des Affaires étrangères et de la Défense, a appelé à un leadership plus dynamique. Elle a évoqué la nécessité de restaurer « l’autorité morale » de l’ONU et proposé la création d’un centre d’intervention rapide pour répondre plus efficacement aux crises émergentes.

D’autres candidats ont également mis l’accent sur la protection des droits fondamentaux et le renforcement des mécanismes internationaux existants, dans un contexte où les tensions géopolitiques compliquent souvent l’action diplomatique de l’organisation.

Le débat a également mis en lumière les défis financiers et institutionnels auxquels fait face l’ONU, certains intervenants estimant que sans réformes rapides et ambitieuses, l’organisation pourrait voir son efficacité encore davantage remise en question dans les années à venir.