Colombie : De la Espriella en tête face à Cepeda à quelques jours du second tour, selon un sondage

Le candidat de droite Abelardo de la Espriella arrive en tête des intentions de vote face à son rival de gauche Iván Cepeda, à l’approche du second tour de l’élection présidentielle prévu le 21 juin en Colombie, selon un sondage publié mercredi par l’institut AtlasIntel.

D’après cette enquête d’opinion, Abelardo de la Espriella obtiendrait 52,6 % des suffrages valides, contre 44,8 % pour Iván Cepeda. L’écart, relativement net à ce stade de la campagne, souligne une dynamique favorable au candidat conservateur à quelques jours du scrutin décisif.

Ce second tour s’annonce particulièrement tendu dans un contexte politique marqué par de fortes divisions idéologiques. De la Espriella est soutenu par les milieux de droite et se positionne comme une alternative au président sortant Gustavo Petro, tandis que Cepeda représente la continuité de la gauche au pouvoir.

Le sondage intervient alors que les deux candidats intensifient leurs efforts pour convaincre les électeurs indécis, dont le vote pourrait être déterminant dans une élection encore ouverte malgré l’avance affichée par le candidat de droite.

Les analystes soulignent toutefois que les enquêtes d’opinion à ce stade de la campagne ne garantissent pas le résultat final, les dynamiques électorales pouvant encore évoluer rapidement en fonction des débats, des alliances politiques et de la participation électorale.

Ce scrutin est suivi de près en Amérique latine, où plusieurs pays connaissent des recompositions politiques importantes entre courants de gauche et de droite. Le résultat du second tour en Colombie pourrait ainsi avoir des répercussions sur l’équilibre politique régional dans les mois à venir.