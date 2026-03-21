Cisjordanie : un Palestinien dénonce une agression sexuelle par des colons, une enquête ouverte

Un Palestinien affirme avoir été victime d’une agression sexuelle particulièrement violente lors d’une attaque menée par des colons israéliens dans une communauté bédouine de Cisjordanie, un incident qui s’inscrit dans un contexte de montée des violences dans le territoire occupé.

Selon le témoignage de Suhaib Abu Kbash, âgé de 29 ans, une attaque impliquant environ 80 colons masqués et armés de couteaux et de bâtons s’est produite le 13 mars dans la localité de Humsah, dans la vallée du Jourdain. Il affirme qu’une vingtaine d’assaillants l’ont battu, déshabillé et humilié publiquement devant sa famille.

Trois témoins oculaires interrogés ont corroboré son récit. La victime a déclaré avoir craint pour sa vie lors de l’agression. Cet épisode intervient dans un climat de tensions persistantes en Cisjordanie, où des organisations de défense des droits humains et des habitants palestiniens signalent une recrudescence quasi quotidienne d’attaques de colons, incluant incendies, violences physiques et vols de bétail.

Les autorités israéliennes ont annoncé l’ouverture d’une enquête. L’armée et la police ont indiqué que sept suspects avaient été arrêtés et que des équipes d’enquêteurs avaient été mobilisées pour recueillir des preuves et des témoignages.

Selon la police, l’enquête est actuellement soumise à une ordonnance de non-divulgation émise par un tribunal, et il n’est pas encore établi si des inculpations ont été prononcées. Les forces de sécurité ont également été déployées dans la zone après les faits.

Cet incident met en lumière les tensions croissantes en Cisjordanie et les préoccupations persistantes concernant la sécurité des populations civiles. Les accusations portées, si elles sont confirmées, pourraient raviver les critiques internationales sur la gestion des violences dans le territoire.