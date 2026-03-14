Des frappes de missiles et de drones menées par la Russie ont fait au moins cinq morts en Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, selon des responsables ukrainiens, qui font état de dégâts dans plusieurs régions du pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que les attaques visaient principalement des infrastructures énergétiques situées près de la capitale Kiev. Des bâtiments résidentiels, des écoles et des entreprises ont également été endommagés lors des bombardements.

Selon les autorités ukrainiennes, plusieurs régions ont été ciblées simultanément, notamment Soumy, Kharkiv, Dnipro et Mykolaïv. L’attaque aurait impliqué environ 430 drones et 68 missiles, dont la majorité aurait été interceptée par les systèmes de défense aérienne.

Dans la région de Zaporijia, le gouverneur Ivan Fedorov a indiqué qu’un quartier résidentiel de la ville du même nom avait été touché par des bombes guidées, provoquant la mort d’une personne et faisant plusieurs blessés. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles partiellement détruits.

Ces frappes interviennent alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine entre dans sa quatrième année. Les autorités ukrainiennes affirment que Moscou cherche à intensifier ses attaques, profitant du fait que l’attention internationale est en partie détournée par le conflit au Iran impliquant les États-Unis et Israël.

Kiev accuse régulièrement la Russie de cibler les infrastructures énergétiques et les zones civiles afin de fragiliser le pays et de peser sur la population, alors que les efforts diplomatiques soutenus par Washington pour mettre fin au conflit restent au point mort.