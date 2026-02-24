Calabria résiste aux pressions américaines sur les médecins cubains

La région italienne de Calabre a affirmé qu’elle maintiendrait le recours à des médecins cubains pour faire face à la pénurie chronique de personnel hospitalier, malgré les pressions exercées par les États-Unis pour limiter ces missions médicales.

Le gouverneur régional, Roberto Occhiuto, a défendu cette coopération, estimant qu’elle avait permis d’éviter la fermeture de services hospitaliers dans une région confrontée à de graves difficultés structurelles dans son système de santé. Selon lui, l’arrivée de praticiens cubains a contribué à maintenir des soins essentiels dans plusieurs établissements.

Washington critique depuis plusieurs années les programmes médicaux de La Havane, estimant qu’ils profitent financièrement au gouvernement cubain et soulèvent des questions sur les conditions de travail des médecins envoyés à l’étranger. Les autorités américaines auraient intensifié leurs démarches auprès de partenaires européens pour limiter ces accords.

En Calabre, les responsables régionaux soutiennent toutefois que ces recrutements répondent à une urgence sanitaire locale. La région a indiqué qu’elle poursuivrait ses efforts pour diversifier ses partenariats médicaux, tout en cherchant des solutions durables pour renforcer son propre personnel de santé.

Ce différend illustre les tensions géopolitiques persistantes autour des missions médicales cubaines, traditionnellement déployées en Afrique, en Asie et en Amérique latine, mais désormais présentes, quoique plus rarement, dans certaines régions d’Europe.