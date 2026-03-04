Au moins cinq personnes ont été blessées mercredi lors de frappes russes visant des infrastructures ferroviaires dans le sud de l’Ukraine, ont annoncé des responsables ukrainiens.

L’une des attaques a visé un train de voyageurs vide dans la région de Mykolaïv. Un employé des chemins de fer a été blessé lorsqu’un drone russe a frappé le train dans la matinée, selon le vice-Premier ministre ukrainien chargé de la reconstruction, Oleksiy Kuleba, qui s’est exprimé sur l’application Telegram.

Des images diffusées par les autorités montrent des pompiers intervenant pour éteindre un incendie survenu après l’impact du drone sur le train.

Une autre attaque distincte a également touché des infrastructures ferroviaires dans la région, faisant plusieurs blessés supplémentaires, selon les responsables locaux. Les autorités n’ont pas précisé l’ampleur exacte des dégâts matériels.

Les chemins de fer jouent un rôle essentiel dans la logistique ukrainienne depuis le début de l’invasion russe en 2022, servant au transport de passagers, de marchandises et d’équipements militaires. Les infrastructures ferroviaires ont régulièrement été la cible de frappes russes au cours du conflit.

Les autorités ukrainiennes poursuivent les opérations de réparation et de sécurisation des lignes touchées afin de maintenir la circulation ferroviaire dans la région.