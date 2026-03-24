Allemagne : Berlin alerte sur une rupture durable avec Washington sous Trump

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a averti que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche marque une rupture profonde et durable dans les relations transatlantiques.

Selon lui, ce changement est comparable à l’impact géopolitique de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, soulignant qu’un retour à la situation antérieure semble désormais improbable.

« Il n’y aura pas de retour en arrière dans les relations transatlantiques », a-t-il affirmé, évoquant une transformation structurelle des rapports entre l’Europe et les États-Unis depuis le début du second mandat de Trump.

Face à cette nouvelle réalité, Steinmeier estime que l’Allemagne doit renforcer son autonomie stratégique, notamment en matière de défense et de politique étrangère.

Cette prise de position reflète les inquiétudes croissantes en Europe quant à la fiabilité du partenariat américain, dans un contexte de tensions commerciales et diplomatiques.

Elle s’inscrit également dans un débat plus large au sein de l’Union européenne sur la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis de Washington.

Pour Berlin, cette évolution impose de repenser les équilibres géopolitiques et d’accélérer les efforts en faveur d’une Europe plus souveraine.

Ce discours marque un tournant symbolique, illustrant la profondeur des recompositions en cours dans les relations internationales.