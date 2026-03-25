Afrique : la crise énergétique s’aggrave sous l’effet de la guerre en Iran

Plusieurs pays africains font face à une crise énergétique croissante, conséquence directe des perturbations mondiales provoquées par le conflit impliquant l’Iran.

La situation est particulièrement critique dans des États fortement dépendants des importations de carburant, comme l’île Maurice, où les réserves de fioul sont presque épuisées, avec seulement quelques semaines de stock disponibles.

Le gouvernement mauricien a annoncé des mesures d’économie d’énergie, notamment des restrictions sur les usages non essentiels comme l’éclairage décoratif ou le chauffage des piscines.

Dans d’autres régions, les conséquences sont tout aussi sévères : à Juba, au Soudan du Sud, un rationnement de l’électricité est attendu en raison des pénuries.

Ces difficultés sont liées aux perturbations du trafic énergétique mondial, notamment dans le détroit d’Ormuz, un passage stratégique par lequel transite environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz.

La crise affecte l’ensemble du continent, avec une hausse des prix du carburant et une pression accrue sur les économies déjà fragiles.

En Afrique du Sud, les achats de carburant ont fortement augmenté, tandis que certains acteurs économiques alertent sur des mesures potentielles rappelant celles mises en place pendant la pandémie de COVID-19.

Cette situation souligne la vulnérabilité énergétique de nombreux pays africains face aux chocs géopolitiques internationaux.

Elle met également en évidence la nécessité de diversifier les sources d’énergie et de renforcer la résilience des systèmes énergétiques face aux crises mondiales.