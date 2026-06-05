À Abu Dhabi, Hassan Chalghoumi porte la voix du dialogue entre les civilisations

Abu Dhabi a accueilli la troisième édition de la Conférence internationale du Dialogue des Civilisations et de la Tolérance (IDCT 2026), un rendez-vous qui a réuni responsables politiques, universitaires, diplomates et leaders religieux venus du monde entier pour réfléchir aux moyens de renforcer la coexistence pacifique entre les peuples. Placée sous le thème de l’impact de la famille et des partenariats mondiaux dans la promotion de la tolérance, la rencontre a mis en lumière les défis auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines.

Parmi les intervenants figurait Hassen Chalghoumi, imam de Drancy et président de la Conférence des imams de France. Invité à prendre la parole lors de cet événement international, il a défendu une vision fondée sur le dialogue interreligieux, l’éducation et la lutte contre les discours de haine. Dans un contexte international marqué par les conflits et les tensions identitaires, il a appelé à multiplier les passerelles entre les cultures, les religions et les peuples.

L’imam a notamment identifié trois enjeux majeurs pour l’avenir de l’humanité. Il a d’abord insisté sur la nécessité d’une éducation de qualité capable de former des citoyens responsables, attachés à leur héritage tout en restant ouverts sur le monde. Il a également souligné l’importance d’un discours religieux éclairé favorisant la fraternité humaine, le respect mutuel et la dignité de chaque personne.

Enfin, Hassen Chalghoumi a alerté sur les défis liés à l’essor de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux. Selon lui, ces outils doivent être mis au service de la connaissance, du dialogue et de la paix, plutôt que devenir des vecteurs de haine, de radicalisation ou d’extrémisme. Un message qui a trouvé un écho particulier dans une conférence largement consacrée aux transformations du monde contemporain.

À l’issue de son intervention, le président de la Conférence des imams de France a salué l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la tolérance et du dialogue interreligieux. Il a également rendu hommage au président émirien, le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, dont il a souligné la vision en matière de coexistence pacifique et de respect de la diversité. « Ensemble, faisons triompher le dialogue sur la division et l’espérance sur la haine », a-t-il déclaré, résumant l’esprit de cette rencontre internationale organisée dans la capitale émirienne.