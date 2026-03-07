La saisie par les autorités hongroises de près de 82 millions de dollars en espèces et en or transportés par des ressortissants ukrainiens a provoqué une nouvelle flambée de tensions entre Budapest et Kiev. La Hongrie affirme enquêter sur une possible affaire de blanchiment d’argent, tandis que l’Ukraine dénonce une opération politique et accuse son voisin de retenir illégalement des employés de banque.

Selon les autorités hongroises, sept ressortissants ukrainiens ont été arrêtés après l’interception de deux fourgons blindés immatriculés en Ukraine qui transportaient de l’argent liquide et de l’or depuis l’Autriche vers l’Ukraine. L’opération a été menée par le Centre antiterroriste hongrois (TEK) en coopération avec l’administration fiscale du pays. Les autorités ont indiqué que cette intervention s’inscrivait dans le cadre d’une enquête pour soupçons de blanchiment d’argent.

Du côté ukrainien, la réaction a été immédiate. Kiev affirme que les personnes arrêtées sont des employés d’une banque ukrainienne et accuse la Hongrie de les utiliser comme « otages » dans un conflit politique plus large. Un ministre ukrainien a vivement critiqué l’opération, estimant qu’elle s’inscrit dans une stratégie de pression de Budapest.

L’incident survient alors que les relations entre les deux pays se sont déjà fortement détériorées ces derniers mois, notamment en raison d’un différend autour de l’oléoduc Druzhba, un axe majeur d’acheminement de pétrole dans la région. Ce pipeline joue un rôle stratégique dans les flux énergétiques vers l’Europe centrale et orientale.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a récemment menacé de bloquer certaines livraisons en transit vers l’Ukraine, accentuant les tensions entre les deux voisins. Cette posture a été interprétée à Kiev comme une tentative d’exercer une pression économique et politique supplémentaire dans un contexte régional déjà fragile.

L’arrestation des sept Ukrainiens et la saisie des fonds pourraient désormais aggraver davantage la crise diplomatique entre Budapest et Kiev, alors que les deux pays s’accusent mutuellement d’instrumentaliser des questions économiques et judiciaires à des fins politiques.