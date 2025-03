Mode – La reine Rania dans une tenue orientale qui convient à l’atmosphère du mois sacré

La reine Rania est l’une des personnalités les plus remarquables, caractérisée par son style élégant et luxueux, qui reflète magnifiquement l’identité orientale. Pendant le mois sacré de Ramadan, la reine Rania se concentre sur des tenues au caractère oriental authentique, ce qui la rend encore plus éclatante et belle. Les looks ramadanesques sont une occasion d’exprimer cette identité de manière plus distinctive, avec un style artistique qui reflète les traditions et la culture de la région.



Un look remarquable lors de l’Iftar à Amman



Lors de l’Iftar organisé hier soir à Amman, la reine Rania a choisi une tenue magnifique, portant une longue robe accompagnée d’un caftan orange de la marque libanaise Sarah’s Bag. Ce design incarne l’élégance orientale avec une touche moderne, parfaitement adapté à la beauté et à la présence raffinée de la reine Rania. De plus, la couleur orange, en harmonie avec les détails délicats de la broderie, a ajouté un éclat supplémentaire à sa tenue.

Détails du design : Douceur et créativité dans le style



Le caftan choisi par la reine Rania, de couleur orange chaleureux, a été brodé de manière douce et discrète, apportant à son look une touche de raffinement et de féminité. Le style, qui allie simplicité et innovation, l’a fait briller sans exagération dans les détails. Le design reflète grandement le goût raffiné de la reine Rania et sa capacité à choisir des vêtements qui combinent tradition et beauté moderne.



Accessoires : Harmonie moderne avec les couleurs



Pour compléter cette tenue exceptionnelle, la reine Rania a choisi un sac et des chaussures dans des tons camel, créant ainsi une harmonie moderne qui se marie parfaitement avec les couleurs générales du caftan. Les teintes terreuses du camel accentuent le caractère calme et raffiné du look, lui conférant une touche de modernité renouvelée.



Un look empreint d’élégance et de goût raffiné



Le look de la reine Rania lors de l’Iftar à Amman reflète brillamment son style luxueux et renouvelé, soulignant sa capacité exceptionnelle à coordonner des vêtements alliant héritage et modernité. Elle est un exemple d’élégance orientale parfaitement adaptée aux saisons et occasions spéciales comme le mois de Ramadan, faisant d’elle l’une des personnalités les plus suivies en matière de mode.