La France profite ce mardi d’un net épisode de douceur, avec une ambiance presque printanière sur la quasi-totalité du territoire. Dès le matin, les températures s’annoncent déjà très agréables, malgré une fraîcheur encore sensible vers le nord-est après une nuit dégagée. Près de la Manche, quelques nuages élevés circulent sans réellement ternir la luminosité, tandis que le Languedoc reste sous des entrées maritimes plus nuageuses.

L’après-midi marque le pic de cette séquence remarquablement douce. Le soleil domine largement et les thermomètres s’envolent pour la saison, affichant environ 18°C à Paris et Strasbourg, 19 à 20°C sur de nombreuses régions et jusqu’à 22 ou 23°C localement dans le Sud-Ouest. Seul le Languedoc conserve un ciel plus chargé, restant à l’écart de cette ambiance quasi printanière.

La soirée demeure calme, sèche et particulièrement douce pour la période. Les températures reculent lentement après le coucher du soleil, sans véritable sensation de fraîcheur, prolongeant cette parenthèse météo très agréable.