Menace en ligne après la condamnation de Marine Le Pen : un homme de 76 ans interpellé

Un homme de 76 ans a été interpellé ce mardi à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) pour avoir proféré de graves menaces en ligne contre la magistrate Bénédicte de Perthuis, présidente du tribunal judiciaire de Paris. Cette dernière avait récemment prononcé la lourde condamnation de Marine Le Pen dans l’affaire des assistants parlementaires européens. Le septuagénaire a publié sur le réseau social X une photo de guillotine accompagnée du message « Ce que mérite cette salope », visant directement la juge.

Placé en garde à vue par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), il est poursuivi pour « menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un magistrat ou juré » et « outrage à magistrat ». Le parquet de Bobigny, confirmant l’information du Parisien, a précisé que l’enquête se poursuivait pour déterminer le profil exact de l’auteur des menaces et son éventuelle radicalisation.

Une magistrate sous pression depuis la condamnation de Marine Le Pen

Ces menaces interviennent dans un contexte politique explosif, quelques jours après la condamnation choc de Marine Le Pen à quatre ans de prison, dont deux fermes aménageables, et cinq ans d’inéligibilité. Une décision qui a secoué le paysage politique à deux ans de la présidentielle de 2027, où la présidente du Rassemblement national apparaissait comme favorite.

Connue pour sa rigueur et son indépendance, Bénédicte de Perthuis avait présidé les débats de ce procès sensible entre septembre et novembre 2024, gardant une posture ferme face aux tentatives de politisation de l’audience par Marine Le Pen. Cette interpellation illustre les risques croissants de passage à l’acte encouragés par les tensions autour des décisions judiciaires à portée politique.