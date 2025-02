“Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan” : une histoire vraie portée par Leïla Bekhti

Avec Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan, le réalisateur Ken Scott adapte le récit autobiographique de Roland Perez et offre un film à la fois bouleversant et lumineux. Cette comédie dramatique, qui sortira en salle le 19 mars 2025, met en scène la détermination sans faille d’une mère pour offrir à son fils une vie meilleure, malgré son handicap de naissance.

L’histoire débute en 1963, lorsqu’Esther, incarnée avec intensité par Leïla Bekhti, donne naissance à Roland, dernier d’une fratrie nombreuse. L’enfant naît avec un pied-bot, une malformation qui semble compromettre son avenir. Contre l’avis de tous, sa mère refuse de se résigner et lui promet qu’il marchera comme les autres. Dès lors, elle déploie une énergie inépuisable pour tenir sa promesse, traversant les épreuves et les miracles du quotidien avec une foi inébranlable. Jonathan Cohen incarne Roland à l’âge adulte, tandis que Sylvie Vartan, véritable icône, joue son propre rôle dans ce récit poignant.

Ken Scott, connu pour ses films mêlant humour et émotion (Starbuck, La Grande Séduction), tisse ici une fresque intime et universelle, où le drame familial côtoie des instants de joie et de résilience. Le choix de Leïla Bekhti pour incarner cette mère déterminée s’est imposé naturellement au réalisateur, qui loue la sincérité et la force de son interprétation. Aux côtés de Jonathan Cohen, Joséphine Japy et Anne Le Ny, l’alchimie du casting renforce l’authenticité de cette histoire.

Présenté en avant-première à Avignon et Carpentras, le film a déjà conquis son public par son réalisme et son émotion sincère. Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan s’annonce comme une ode à l’amour maternel, à la persévérance et à la force des liens familiaux. Un récit poignant qui promet de toucher toutes les générations.