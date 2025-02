Luxurious fashion and crystal-embellished pieces in the Thom Browne Fall/Winter 2025 collection in New York

Des vêtements luxueux et des pièces incrustées de cristaux dans la collection Thom Browne automne-hiver 2025 à New York.

La maison Thom Browne a marqué les esprits avec sa collection automne-hiver 2025 lors d’un défilé exceptionnel, où une narration poétique a su éveiller les émotions. La scène était décorée de deux mille oiseaux en papier, virevoltant autour d’un groupe d’oiseaux amoureux, évoquant ainsi l’idée de se réaliser pleinement et de célébrer l’individualité de chacun.

Le défilé présente des mannequins habillés en forme d’oiseaux, chacun portant un manteau en laine réversible, accompagné d’un chapeau distinctif et de détails qui reflètent la signature créative de Thom Browne. Sous leurs bottes en daim montant au-dessus du genou, des chaussettes semi-transparentes ornées de lignes croisées ajoutent une touche magique, couronnée par des pièces uniques et des modèles modernes et excentriques.

La mode du tweed traditionnel



Pour accentuer le luxe, le défilé de Thom Browne a mis en avant des créations en tweed traditionnel, tissé en Angleterre, invitant les invités à un voyage créatif où se mêlaient des coupes marquées au niveau des épaules et des vestes longues visibles sous des manteaux aux coupes géométriques. Les costumes à coupes larges se sont également distingués, avec des vestes en laine décorées de motifs à carreaux croisés et des coupes plus petites.

Des jupes longues et volumineuses



Les jupes longues ont été un élément clé du défilé Thom Browne, avec certaines coupes atteignant le sol. Les créations ont également représenté différentes formes d’oiseaux, y compris un manteau ajusté évoquant un oiseau-moucheron avec une coupe volumineuse. Cette diversité dans les designs et les coupes renforce l’unicité de la collection et confère à chaque pièce son caractère distinctif.

La mode des tissus en cuir



La collection Thom Browne n’a pas négligé la mode des tissus en cuir, avec des cols contrastés et des boutons recouverts. Les chemises en soie, ornées du motif classique vichy et dotées de cols et de poignets amovibles, ont également été mises en avant, avec un design qui rappelle les chemises de soirée de l’âge d’or du luxe.

Les détails en paillettes et les fils de bouclés



La maison a également intégré des détails en paillettes, des fils bouclés, des rubans en soie et des fils ressemblant à des plumes dans ses tissus en tweed, qui brillent avec des nuances de rouge, blanc, bleu et argent. Il est impossible de ne pas admirer les robes qui imitent les designs classiques de Thom Browne, offrant des niveaux d’excellence tant sur le plan pratique qu’ornemental, grâce à des détails innovants utilisant des illusions d’optique et des incrustations composées de 3500 cristaux Swarovski, transparents ou étincelants, dans des teintes de noir et d’argent.