L’Union européenne : pas d’invitation pour Al-Shara à assister au sommet des donateurs

Un responsable syrien et deux diplomates ont déclaré à Reuters ce mercredi que le président syrien intérimaire, Ahmed al-Shara, devrait participer à un sommet international annuel des donateurs pour la Syrie, prévu à Bruxelles le 17 mars. Cependant, un porte-parole de l’Union européenne a commenté le rapport en déclarant : « Aucune invitation n’a été envoyée à al-Shara pour assister au sommet des donateurs à Bruxelles. »



Si cette visite avait lieu, ce serait la première visite d’al-Shara en Europe depuis sa prise de fonction en tant que président du pays après le renversement de Bachar al-Assad en décembre dernier. Le but de la conférence, organisée par l’Union européenne, est de « mobiliser un soutien international pour une transition pacifique et inclusive ».