L’euro atteint son niveau le plus élevé en une semaine

L’euro a enregistré son plus haut niveau en une semaine par rapport au dollar américain jeudi, après que des informations ont indiqué que Washington chercherait à entamer des négociations avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, éclipsant ainsi les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui étaient supérieures aux attentes.



Le président américain Donald Trump a révélé mercredi soir avoir reçu des garanties de la part du président russe Vladimir Poutine et du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ont exprimé leur souhait de paix lors de discussions téléphoniques distinctes avec lui. Trump a également donné l’ordre aux hauts responsables américains de débuter des négociations avec la Russie pour mettre fin au conflit, selon Reuters.



L’euro a grimpé à 1,044025 dollar, son plus haut niveau depuis le 5 février, après avoir augmenté de 0,49 % pour atteindre 1,0434 dollar. Bart Wakabayashi, directeur de la succursale de Tokyo de State Street, a suggéré que « le sentiment de soulagement pour l’Europe » était probablement à l’origine de cette hausse de l’euro, étant donné les effets négatifs de la guerre en Ukraine sur l’Europe. Il a ajouté : « Cela se passe aux portes de l’Europe, donc si les titres annoncent un mouvement vers un accord de paix, cela doit être perçu comme positif pour l’Europe. »



En revanche, le rouble russe a atteint son plus haut niveau en quatre mois et demi par rapport au dollar.



L’espoir d’une fin de guerre en Ukraine a rapidement tempéré l’impact des données surprises sur l’inflation aux États-Unis pour le mois de janvier, qui ont dépassé les prévisions, incitant les marchés à anticiper que la Réserve fédérale maintiendrait les taux d’intérêt élevés plus longtemps.



Tom Nakamura, stratège en devises et co-président des revenus fixes chez AGF Investments, a commenté : « La Réserve fédérale a désormais une justification suffisante pour rester ferme et surveiller l’impact des politiques gouvernementales en cours. »



Lors de sa deuxième audition au Congrès cette semaine, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a confirmé mercredi que la banque centrale n’était pas pressée de baisser les taux d’intérêt. Les marchés s’attendent désormais à une réduction des taux de 30 points de base cette année, soit moins que les 37 points de base initialement attendus avant la publication des données.



L’indice des prix des producteurs américains, prévu pour jeudi, fournira des indications sur l’évolution de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, la mesure d’inflation préférée de la Réserve fédérale.



La devise japonaise est restée stable après être tombée à son niveau le plus bas de 154,80 yens mercredi, en raison de la hausse des rendements des bons du Trésor américain après la publication des données sur l’inflation. Le dollar a baissé de 0,24 % pour atteindre 154,06 yens.



Les données de jeudi ont montré que l’inflation annuelle des prix de gros au Japon a atteint son plus haut niveau en sept mois, avec une hausse de 4,2 % en janvier, renforçant les attentes d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt au Japon cette année.



La livre sterling a également touché son plus haut niveau en une semaine à 1,24985 dollar, en hausse de 0,57 %.



L’indice du dollar, qui suit la valeur du dollar par rapport au yen, à l’euro et à d’autres devises, a chuté à son plus bas niveau depuis le 5 février, s’établissant à 107,49 après avoir atteint 108,52 lors de la séance précédente.



Dans un autre registre, Trump a annoncé qu’il imposerait bientôt des droits de douane réciproques à tout pays qui impose des taxes sur les importations américaines, alimentant les craintes d’une intensification de la guerre commerciale mondiale, susceptible de stimuler l’inflation aux États-Unis.