Les Mousquetaires-Intermarché pensent fermer 30 magasins Casino

Le groupe des Mousquetaires-Intermarché a annoncé ce jeudi 3 avril qu’il envisageait la fermeture d’une trentaine de magasins acquis auprès du concurrent Casino. Cette décision, déjà annoncée dans un communiqué du groupe, concernerait près de 680 salariés, dans une situation économique jugée « impossible » à redresser. Ces magasins, issus d’une opération de cession engagée par Casino, témoignent des difficultés rencontrées dans un contexte de restructuration rapide du secteur de la grande distribution.

Une situation économique inextricable

D’après les responsables du groupe, la rentabilité des points de vente en question est devenue intenable. Entre contraintes immobilières, coûts de rénovation et investissements nécessaires pour remettre ces établissements à niveau, la reprise de l’activité commerciale ne semble plus envisageable. La direction souligne que « toute exploitation commerciale est à ce jour impossible pour 30 magasins regroupant près de 680 salariés ». Ce constat sévère intervient dans un secteur en pleine mutation, où Casino a déjà dû céder la quasi-totalité de ses grands magasins pour faire face à une situation financière devenue critique. Les rumeurs de fermeture, longtemps circulées, trouvent aujourd’hui une confirmation implicite par l’annonce des Mousquetaires-Intermarché. Cette décision stratégique, qui s’inscrit dans le cadre d’un rachat massif d’établissements, laisse entrevoir un repositionnement majeur dans le paysage de la distribution alimentaire. Les dirigeants du groupe font également référence à la nécessité de concentrer leurs moyens sur des points de vente rentables et sur une exploitation optimisée, quitte à se séparer des magasins qui ne répondent plus aux exigences du marché.

Répercussions sociales et perspectives d’accompagnement

Face à cette annonce, les représentants du personnel et les salariés des magasins concernés ont été réunis pour discuter de la situation et envisager les modalités de fermeture. Le collectif des employés, qui compte environ 680 personnes, craint pour leur avenir professionnel. En effet, la fermeture de ces points de vente représente non seulement une perte d’emplois immédiate, mais également un impact significatif sur le tissu économique local. Dans un contexte où la restructuration des grands groupes de distribution s’accélère, des mesures d’accompagnement et de reclassement pourraient être envisagées, même si aucune décision définitive n’a encore été prise. Les autorités locales et les partenaires sociaux sont appelés à se mobiliser pour limiter les conséquences sociales de cette fermeture. Le groupe affirme par ailleurs être prêt à engager des discussions avec les instances représentatives pour explorer toutes les options possibles afin de protéger les salariés. Cette annonce met en lumière les défis structurels auxquels est confrontée la grande distribution en France, tiraillée entre la nécessité de réduire ses coûts et l’obligation de maintenir une offre de service sur des territoires souvent fragilisés économiquement. En définitive, la décision de fermer ces 30 magasins pourrait bien être le prélude à une réorganisation plus large du secteur, dans un environnement économique où la compétitivité est de rigueur et où chaque point de vente doit justifier de sa rentabilité.