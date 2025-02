Les marchés mondiaux réagissent au début des négociations russo-américaines

Les marchés mondiaux ont observé une attente prudente mardi, alors que les négociations entre les responsables américains et russes ont débuté à Riyad. Il s’agit des premières sessions officielles entre les deux pays pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine.



Les espoirs d’une issue favorable au conflit ont contribué à améliorer les performances des obligations ukrainiennes en 2024, avec des rendements ayant fortement augmenté de 60 % l’année dernière, et un ajout de 11 % depuis le début de l’année. Cependant, l’incertitude entourant les chances de parvenir à un accord tangible a provoqué une chute brutale des obligations ukrainiennes libellées en dollars mardi, les obligations arrivant à échéance en 2030 ayant chuté de 1,5 centime pour atteindre environ 59 cents par dollar, les plaçant parmi les actifs les plus faibles des marchés émergents.



Certains analystes estiment qu’un éventuel accord politique pourrait envoyer des signaux positifs pour le marché obligataire. Toutefois, Timothy Ash, responsable de la stratégie des marchés émergents chez RBC BlueBay Asset Management, a mis en garde contre un possible retrait de Kiev des négociations, ce qui pourrait exercer des pressions sur les obligations ukrainiennes.



Mouvements des devises et performances des marchés émergents



En ce qui concerne les devises, la reprise du dollar américain après trois jours de baisse a exercé une pression sur la plupart des devises des marchés émergents, à l’exception du rouble russe, qui a augmenté de 0,4 %, soutenu par l’optimisme des marchés concernant les négociations en cours.



Sur les marchés boursiers, l’indice MSCI des marchés émergents a continué d’enregistrer des gains, avec une hausse de 9,5 % depuis le 13 janvier, soutenu par la dynamique positive des secteurs technologique et de l’intelligence artificielle en Chine, ce qui a eu un impact favorable sur les marchés asiatiques, en particulier à Hong Kong et à Shanghai.



En Europe, certaines bourses ont continué à afficher de solides gains, la Bourse de Varsovie ayant atteint son plus haut niveau depuis sept ans, tandis que Prague a légèrement diminué après avoir atteint son sommet lors de la session précédente.



Marchés des métaux et commerce mondial



Les prix du cuivre ont chuté mardi, influencés par la hausse du dollar et l’incertitude entourant les négociations de paix. Les contrats à terme du cuivre pour trois mois à la Bourse des métaux de Londres ont diminué de 0,2 %, atteignant 9 376 dollars la tonne métrique, après avoir atteint 9 684,50 dollars vendredi, leur niveau le plus élevé en trois mois.



Selon Tom Price, responsable de la stratégie des matières premières chez Panmure Gordon, l’impact des négociations de paix sur les métaux est bien moindre que celui sur les marchés de l’énergie, précisant : « Mettre fin à la guerre en Ukraine est essentiellement une question énergétique pour la Russie, pas une question de métaux, car les flux de métaux russes ne se sont pas arrêtés complètement. »



Price a également noté qu’un accord de paix pourrait conduire à la normalisation des exportations d’énergie russes, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix mondiaux. Cependant, cela pourrait aussi stimuler la demande mondiale de biens, ce qui pourrait avoir un effet neutre ou même haussier sur les marchés.



Augmentation des coûts d’emprunt dans la zone euro



Avec l’intensification des tensions, les coûts d’emprunt pour les gouvernements de la zone euro ont augmenté, le rendement des obligations allemandes à 10 ans atteignant 2,51 %, son plus haut niveau depuis le 31 janvier.



Cela fait suite à l’annonce d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, concernant le renforcement du soutien de l’UE à l’Ukraine, avant que les États-Unis et la Russie n’entament des négociations bilatérales sur un éventuel accord de paix, ce que Kiev a averti de négocier sans sa participation.



À cet égard, Marc Wol, économiste chez Deutsche Bank, a déclaré dans une note à ses clients : « La pression sur l’Europe pour augmenter massivement les dépenses de défense a considérablement augmenté au cours de la semaine dernière. »



Les marchés européens et la montée du secteur de la défense



Les actions des entreprises de défense et d’aérospatiale ont bénéficié de l’ambiance de tensions géopolitiques, l’indice du secteur de la défense européen ayant augmenté de 4,6 % pour atteindre des niveaux records, dans un contexte de prévisions de hausse des dépenses militaires européennes.



Dans ce contexte, Tony Sycamore, analyste chez IG Markets, a indiqué : « Si les budgets de défense européens s’approchent du niveau de 5 % du PIB fixé par Trump, nous pourrions assister à une nouvelle vague d’investissements dans ce secteur. »