Le yaourt pourrait jouer un rôle protecteur contre certains types de cancer du côlon

Consommer deux portions de yaourt par semaine pourrait offrir une protection contre un type spécifique de cancer, selon une étude récente.

Une recherche publiée dans la revue Gut Microbes a révélé que les individus consommant deux portions ou plus de yaourt par semaine présentent un risque réduit de développer le cancer du côlon proximal, qui touche la partie droite du côlon. Ce type de cancer est associé à un taux de survie inférieur par rapport à celui qui affecte la partie gauche du côlon.

Comme le rapporte WebMD, cette étude survient après l’augmentation inquiétante des cas de cancer du côlon chez les jeunes, selon un rapport publié en 2023 par la Société américaine du cancer. Le yaourt semble avoir un effet sur le microbiome intestinal, jouant ainsi un rôle de protection contre ce cancer.

Les conclusions de cette étude reposent sur des recherches antérieures qui ont déjà montré un lien entre la consommation régulière de yaourt et une meilleure santé digestive, ainsi qu’une diminution du risque de certaines affections, telles que l’ostéoporose et le diabète. Cette étude met en lumière davantage la connexion entre l’alimentation, le microbiome intestinal et le risque de cancer du côlon, ouvrant ainsi la voie à des investigations plus approfondies sur les causes de l’augmentation de ce cancer chez les jeunes.

Les chercheurs ont analysé les données recueillies sur une période de 30 ans auprès de plus de 100 000 femmes et 51 000 hommes travaillant dans le secteur de la santé. Ils ont posé des questions sur leur consommation de yaourt et d’autres produits laitiers. Toutefois, l’étude présente des limites, car les participants provenaient d’un seul secteur spécifique. De plus, elle n’a pas déterminé si le yaourt sucré ou nature était plus efficace. Cependant, les experts soulignent que le yaourt nature, faible en matières grasses et sans sucre ajouté, est préférable.

Cependant, cette étude n’a pas établi que la consommation de yaourt réduisait le risque global de cancer. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour approfondir cette question.